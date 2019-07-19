شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ألزم من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا، أو أما، أو غيره من العصبات، بتمكين الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، إذ من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن إلحاق أضرارًا بالغة بالطفل.

الـ"الخليج 365" يرصد حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه:

الـ"الخليج 365" يرصد حالات منع السفر الأطفال والموقف القانونى المترتب عليه: 1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية. 2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة. Advertisements 3-سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون. 4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة. 5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة. 6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالات منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.