شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 7 معلومات عن امتحان الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان الفرصة الثانوية الأسبوع المقبل، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط الامتحان:
1- تبدأ الامتحانات 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.
2- ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية.
3- التأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذى عُقد في مايو 2019.
4- من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باق للإعادة.
5- السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.
6- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.
7- اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.
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