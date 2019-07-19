شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصون: خروج النقابة للنور الطريقة المثلى لحل مشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما بين معاناة فى ممارسة المهنة وعجز فى كوادرها وأمل فى إنشاء نقابة خاصة بهم تسعى لتطوير المهنة وضمان حقوق العاملين فيها، تقدمت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمهن النفسية، بالتعاون مع خمس جمعيات منوطة بذات الشأن، ولا يزال مقترح القانون فى انتظار خروجه للنور، وترجع أهميته، حسبما يؤكد الدكتور سيف عبدون، نائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية، أن النقابة تسعى لجمع شمل الإخصائيين النفسيين، ومن لهم علاقة بالطب النفسى، خاصة أن عددهم كبير.

وتعد النقابة بمثابة البيت الذى يحتوى الإخصائيين النفسيين للدفاع عن حقوقهم، ولتقنين وضع ممارسة تلك المهنة، بطريقة علمية ومنظمة، وتكون مرجعية لهم فى أى مشكلة تصادفهم، فى القطاعات الكبيرة والكثيرة التى يعملون فيها.

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الدكتور حسين عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتحليل النفسى، أوضح أن النقابة سوف تضم جميع الخريجين من أقسام علم النفس، والنهوض بمستوى المهنة، والمساهمة مع الجهات المعنية فى تفعيل دور الإخصائى النفسى.

وستعمل النقابة على نشر الوعى بدور الإخصائى النفسى، حتى لا يتم التعيين عشوائيًا فى هذا التخصص بالجهات الحكومية، فى ظل العجز.

واعتبرت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنها حين تقدمت بمشروع القانون، فذلك لأن الأمر بات ضرورة مُلحّة، فى ظل أعداد هؤلاء الإخصائيين الكبير، ودورهم الحيوى الذى تحتاجه كل قطاعات المجتمع. فتخصيص نقابة لهم سيساعد على تنشيط البحوث النفسية، بما يزيد من فاعليتها عند التطبيق، ويطور من مناهج التدريس، والتواصل مع المؤسسات النفسية فى الخارج.

وأكدت أن مشروع القانون لاقى موافقة كل من وزارات العدل والمالية والصحة والتضامن، فالجميع لا يختلف على دورهم، ورغم أن انضمام فئة صغيرة منهم لنقابة الاجتماعيين لا تتجاوز 10% إلا أنه أمر ساعد على حدوث اللبس فى الأدوار، والذى نعانى منه جميعًا.