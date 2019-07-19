شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور: الإخصائى النفسي - إن وجد - «شغلانة الفاضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم الاجتهادات التى يسعى الإخصائيون لإثبات قدراتهم خلالها إلا أنهم يطاردهم عائق نمطية الصورة الذهنية لدى بعض الأسر عنهم، ومنهم

«عبير سالم»، ربة منزل، التى تصف مشهد تفاعل الإخصائية النفسية فى إحدى المدارس الحكومية بقولها: «بتروح المدرسة بس علشان تفطر وتشرب الشاى وتحكى مع أصحابها.. لأنها ضامنة المرتب».

عدم شعور «عبير» بتغير نمط تعامل الإخصائية النفسية يؤكد عدم وجود رقابة عليهم، وعدم تلقيهم أى تدريبات عن التطورات والتغيرات التى تحدث فى المجتمع، والتى تتجسد داخل مبنى أى مدرسة حكومية، نظرًا لارتفاع كثافة الفصول، وضمها لأبناء الطبقات الوسطى والفقيرة معًا، وهم الطبقات الأغلب من المجتمع.

ورغم أن أبناءها على مشارف إنهاء مرحلتهم الدراسية الأساسية، إلا أنها تجزم بأن الإخصائية النفسية لم تتطرق طوال تلك السنوات لحل مشكلة واحدة لأى منهم.

«لا يوجد أخصائى نفسى فى مدرسة أولادى، فالمدرسة اكتفت فقط بالإخصائى الاجتماعى، رغم حدوث مشاكل عديدة واضطرارى للذهاب للمدرسة لحلها بالشكوى، سواء للمدير أو مدرسى الفصل».. بتلك الكلمات عبرت سندس عبدالرحمن، ربة منزل، عن استيائها من غياب الإخصائى النفسى فى المدرسة، حيث يحول الإخصائى الاجتماعى أى مشكلة إلى حدث، ويطلب استدعاء أولياء أمور الطرفين، وكأنها مشاجرة، ولا يقدر على احتواء نفسية كل طفل، للوقوف على سبب حدوث الخلاف بينه وبين زميله، فقد تكون أبعادًا نفسية بين الطلبة وبعضهم البعض داخل الفصل ولا تحتاج لتدخل أولياء الأمور من الأصل، كما أن الإخصائى الاجتماعى ليس من دوره متابعة وتنمية مهارات الطفل، ومتابعة أى مشكلة أو أزمة نفسية تعرض لها، وبالتالى فإن غياب دور الإخصائى النفسى عائق كبير، له أثر واضح فى العملية التعليمية، خاصة فى ظل ما يعانيه الأطفال الآن من مشاكل كثيرة، فرضتها طبيعة العصر، ومنها كثرة استخدام الإنترنت، والتطلعات، والتغيرات المجتمعية التى يتأثرون بها أو لمجرد تأثر ذويهم.

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أما «رانيا محمود»، ربة منزل، فرغم أن لديها ثلاثة أبناء فى إحدى المدارس الخاصة إلا أنها لم ترَ إخصائيًا نفسيًا بالمدرسة منذ أن التحقوا بها، وأنها لم تتعامل إلا مع الإخصائية الاجتماعية التى لا تقدر بالطبع على استيعاب كل مشاكل الأطفال، نظرًا لاختلاف التخصص.

أكثر ما تعانيه «رانيا» فى التواصل مع الإخصائية المتاحة، أنها لا تراعى الأبعاد النفسية، وقراراتها غير قابلة للنقاش، ولذلك يسأم الأطفال أنفسهم من التعامل معها، حيث إنها لا تستطيع النزول لمستوى استيعاب الطفل أو التعامل معه، وبالتالى لا تصل لأصل المشكلة، فتصطدم عند استدعائها للكبار من أولياء الأمور.

وقالت: «العجز فى الإخصائيين النفسيين بالطبع له أثر سلبى، يُلقى بصداه كل يوم فى المدرسة، ونعانى بسببه، لأن غيابه لا ينعكس فقط على غياب مردود العلاقة بين الطالب وزملائه، بل الطالب والمدرس فى الوقت ذاته، فهناك طلبة قد لا يحدث توافق نفسى بينها وبين المعلم، ويكون هنا دور الإخصائى النفسى هو المحورى لحل هذا التصادم، بعيدًا حتى عن الأهل، فقد لا يخرج الخلاف عن حيّز المدرسة إذا ما توافر الإخصائى، الذى يستمع للطالب فى جلسات منفردة، ويبوح للإخصائى بتفاصيل قد لا يرويها للأسرة، موضحة أنه لابد أن يعقد جلسات مماثلة مع المعلم، لأنه عينه فى مراقبة سلوك الطفل داخل الفصل، ويتناقش مع المعلم لتقريب المسافات بينهم».

«العمل فى حل المشاكل داخل المدرسة يسير بشكل روتينى فى حالة غياب الإخصائى النفسى».. وفقًا لما تقوله «هبة محمود»، ربة منزل، فالإخصائى النفسى يسمع طرفى كل خلاف على حدة ويدرس جيدًا الأبعاد التى قادت إلى المشكلة، وربما يتوصل لمنهج تعامل حتى قبل أن تحدث المشكلة نفسها، ثم يقرر الحل بشكل إنسانى، يحافظ فى النهاية على العلاقة الإنسانية بين الطلبة.

أما دون ذلك فتجد المدرسة تتعامل بشكل روتينى جدًا، حيث تحرص على إحضار أولياء الأمور، لمواجهتهم بالمشكلة، وتلزمهم بالتوقيع على العقاب المفروض على الطفل، وقد تبدو المشكلة انتهت، لكنها لم تُحل، حيث يظل العداء قائمًا بين الأطفال، وهو ما يجعلهم - على حد قولها- يتربصون لبعضهم خارج أسوار المدارس، ووقتها تُخلى المدرسة مسؤوليتها، لأنهم قد أمّنوا أنفسهم.

غياب دور الإخصائى النفسى يرجع إلى الخلط بين دوره ودور الإخصائى الاجتماعى، فأغلب الناس تعتقد أنه نفس الشخص ونفس الدور والتخصص والمهام، رغم أنهما شتان، حسب ما يؤكده أسامة على، موظف، قائلًا: «الخلط فى الأدوار لا يضيع فقط الهدف من كل منهما، بل ينعكس على المجتمع ككل، فعندما يضطر أب إلى ترك عمله ليذهب للمدرسة بناءً على استدعاء إخصائى اجتماعى تطرق إلى مشكلة نفسية لا يجيد حلها بالطبع، فتتعقّد أكثر ويضطرون لاستدعاء ولى الأمر فى مشكلة كان من الممكن حلها داخل المدرسة وبمنتهى السهولة».