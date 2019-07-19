"القومى للتغذية" ينصح باستخدام الزيوت النباتية بديلا للمسلى لتجنب الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح المعهد القومى للتغذية المواطنين باستخدام الزيوت النباتية بديلا عن المسلى والزبد للحماية من الإصابة بالأمراض. وقال المعهد القومى للتغذية موجهًا رسائله لسيدات المنازل "عايزة أكلك يكون طعمه لذيذ استخدمتى زيوت نباتية بدل السمنة هيكون طعمه ألذ وكمان صحى أكثر." وأضاف معهد التغذية: "الأكل الصحى المتوازن بيحمينا من أمراض كتير وهيخلينا نعيش بـ 100 مليون صحة ". Advertisements

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