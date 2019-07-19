الثلاثاء.. ندوة عن التيسير فى الحج بمسجد مصطفى محمود فى الجيزة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة للرأى، تحت عنوان: "التيسير في الحج" من مسجد (مصطفى محمود)، محافظة الجيزة يوم الثلاثاء المقبل بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج، ويحاضر بالندوة، الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، والدكتور محمد عزت القيادى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد الدومى القيادى بوزارة الدعاة.

وتقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد "المدينة المنورة" فى منطقة حدائق المعادى بمحافظة القاهرة، تحت عنوان "التيسير فى الحج" عقب صلاة المغرب، يوم السبت المقبل.

يحاضر فى الندوة كل من الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب فى وزارة الأوقاف.