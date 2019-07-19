شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. ندوة عن التيسير فى الحج بمسجد مصطفى محمود فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة للرأى، تحت عنوان: "التيسير في الحج" من مسجد (مصطفى محمود)، محافظة الجيزة يوم الثلاثاء المقبل بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج، ويحاضر بالندوة، الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، والدكتور محمد عزت القيادى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد الدومى القيادى بوزارة الدعاة.
وتقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد "المدينة المنورة" فى منطقة حدائق المعادى بمحافظة القاهرة، تحت عنوان "التيسير فى الحج" عقب صلاة المغرب، يوم السبت المقبل.
يحاضر فى الندوة كل من الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب فى وزارة الأوقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. ندوة عن التيسير فى الحج بمسجد مصطفى محمود فى الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.