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صور.. إعلان نتائج المهرجان السنوى لمشروعات التخرج لإعلام عين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هبه شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس ومدير المركز الاعلامى للجامعة جوائز المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب إعلام عين شمس والذى يقام تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وبحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الاداب والتي جاءت كالتالي:

 

أولا: التلفزيون

 

حصل على مركز الابداع الفيلم التسجيلى (ادم)  وعلى المركز الاول فيلم (جود)، وجاء في المركز الثاني (شاهد عيان)، وفاز بالمركز الثالث فيلم سلوان، كما حصل فيلم (المتاهة) علي احسن فكرة، وحصل علي احسن اخراج فيلم (اخره نور).

 

ثانيا: الراديو 

 

حصل برنامج (النداهة) على المركز الأول،  وجاء فى المركز الثاني برنامج (السكر جوه)، بينما فاز بالمركز الثالث برنامج (اتيكوفوبيا)

 

ثالثا: العلاقات العامة 

 

(الحملات الاعلامية) ، جاء في المركز الاول (خطة أ)، فاز بالمركز الثاني( ٦ * مصر)، وجاء في المركز الثالث (١٠ ق)

 

رابعا: الحملات الاعلانية

 

حصل علي المركز الأول حملة (نور)  وجاء في المركز الثاني حملة (فودكلور) وجاءت في المركز الثالث حملة (خطوة خير).

 

خامسا: جوائز شعبة صحافة

 

حصلت مجلة 7 راكب علي جائزة أفضل مجلة بإشراف الدكتورة سارة جميل 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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