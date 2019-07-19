شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 19/7/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون تبقى حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

ويسود طقس صيفي مُعتدل في عموم المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً وخاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة، بحيث تثير الغبار والأتربة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يستمر الطقس لطيفاً ورطباً إجمالاً، يميل إلى البرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية.

وتظهر السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام، ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحار نسبياً الى حار في المناطق السهلية، مع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.



