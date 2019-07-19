4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدأون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل. 1- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكترونى" خدمة مجانية متاحة. Advertisements 2- التقديم من خلال من خلال www.Tansik.Egypt.gov.eg. 3- تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق. 4- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.

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