مصر | شهود عيان يروون واقعة قتل شاب بالهرم وإصابة آخرين على أيدي مسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهود عيان يروون واقعة قتل شاب بالهرم وإصابة آخرين على أيدي مسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عدد من شهود العيان على واقعة تعدي مسن على شاب بالشارع بمنطقة الهرم، محدثا إصابته التي أودت بحياته، خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم فوجئوا بإعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، دون سبب واضح لتعديه عليه بالضرب.

وأضافوا أنه لا يوجد سابق معرفة بينهما، وأنه بعد طعنة المجني عليه، هددهم بالسلاح الأبيض، حال محاولتهم السيطرة عليه، وضبطه، لكنه أصاب إثنين منهم بالسلاح الذي كان بحوزته وفر هاربا.

كان سدد عاطل طعنتين بسلاح أبيض، لشاب، أصابه أسفل منطقة الصدر، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم بتلقيه إشارة من شرطة النجدة بقيام شخص بطعن آخر بسلاح أبيض، وأسقطه قتيلا، بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين قيام مهتز نفسيًا في العقد الخامس من عمره، بطعن شاب في العقد الثاني من عمره، وفر هاربا.

وبالتوصل إلى هويته، وبإعداد عدة مأموريات لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.