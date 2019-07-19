شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «الإسكان» و«التضامن» لتوفير حضانات بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزيرا التضامن والإسكان، أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات قطاع خاص فى المدن الجديدة وقام بالتوقيع كل من، محمد عثمان أبوالمجد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات بوزارة التضامن، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية.

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من جانبها أعربت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول الذى يمثل نقلة نوعية فى التعامل مع قضية إنشاء الحضانات، لافتةً إلى أن هناك حاجة تدخلات غير تقليدية للتغلب على أزمة عدم وجود أماكن مناسبة بالقدر الكافى والمواصفات المناسبة إنشاء حضانات، منبهةً إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون فى هذا المجال مع وزارة الإسكان.

وقالت الوزيرة إن توقيع البروتوكول يُمثل نقلة نوعية فى التعامل مع الحضانات التى تساهم فى النمو العقلى والنفسى للأطفال،.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أهمية توقيع هذا البروتوكول، الذى يسهم فى توفير الحضانات بما تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال فى المدن الجديدة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات على توفير جميع الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة فى مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.