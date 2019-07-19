شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام العماني عن مصر: «عندما نأتي إليها نشعر بأننا ننتقل من بيتنا إلى بيتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الإعلام العماني، الدكتور عبدالمنعم الحسني، إن مصر قلب العروبة وشريان الحضارة والثقافة، الذي ضخ الحياة في الجسد العربي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته سفارة سلطنة عمان في القاهرة على شرف الوزير بعد ترؤسه وفد السلطنة في اجتماعات وزراء الإعلام العرب.

وأضاف الحسني: «الإنسان المصري ضارب بجذوره في عمق الحضارة الإنسانية، وتربطه بسلطنة عُمان تاريخ ومحبة عميقة».

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وأشار إلى أن العماني عندما يأتي لمصر يشعر بأنه انتقل من بيته إلى بيته.

وقال وزير الاعلام العُماني: «لدينا إيمان عميق بعظمة مصر، هذا البلد العظيم الذي نفخر به، وندرك محبة المصريين لسلطنة عُمان وشعبها».

وأضاف: «الإعلاميون المصريون هم أساتذة الإعلام العربي الذين يقدمون دائمًا الحلول المستقبلية للمشهد الإعلامي».

وأعرب وزير الإعلام العُماني عن أمنياته بأن يتخلى الإعلام عن الرسائل الهدامة، فلا يقدم للنشء صور الحروب والدمار.