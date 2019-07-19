شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى الجزائر و السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عدد كبير من مشجعي السنغال على متن عدة رحلات ترانزيت، لتشجيع منتخب بلادهم في نهائي كأس الأمم الأفريقية غدا الجمعة والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

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كما يواصل مطار القاهرة الدولي، إستقبال رحلات المشجعين القادمة من الجزائر لمساندة منتخب بلادهم، حيث وصل على متن رحلة مصر للطيران رقم 846 100 مشجع جزائرى، لمساندة منتخب بلادهم فى مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، غدا بإستاد القاهرة.

وكان مطار القاهرة استقبل صباح اليوم 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر، على متنها مشجعين منتخب الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة.