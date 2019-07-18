شكرا لقرائتكم خبر عن «نوعية المرأة بالوفد»: ندعم مبادرة «مصر المحبة» لتطوير مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، والجمعية العمومية لنساء مصر، ومؤسس مبادرتى «مصر المحبة» والمرأة المصرية لدعم مسار العائلة المقدس، عن كامل دعمها للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة المصرية للاهتمام بتطوير المزارات الدينية الواقعة ضمن مسار رحلات الحج المسيحي.

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وأشارت إلى أهمية أن تسير عملية تطوير تلك المزارات على محورين متوازيين، الأول محور تنموي من خلال إصلاح للنقاط الخمس التي أقرها قداسة البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، للحج إلى مصر وزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، والمحور الثانى يتعلق بجلب استثمارات متنوعة من خلال أبناء الوطن المصريين المقيمين بالخارج.

وأكدت «العبسي» في بيان لها، الخميس، أن مبادرة «مصر المحبة» تستمد روحها من السيدة العذراء مريم، ولدينا جميعا كقائمين على الحملة إيمان قوي وإصرار على الدفاع عن روح السيدة مريم عازمين على بذل كل الجهود الممكنة لدعم نجاح تأهيل مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر ليكون ضمن مسار رحلات الحج المبارك، لافتة إلى أنها وطأت بقدمها المباركة العديد من الأماكن المقدسة بمصر، برفقة السيد المسيح عليه السلام.

وطالبت «العبسي» وزارة السياحة بالاهتمام بالنقاط التي تنادي بها المبادرة، منوهة إلى أهمية وجود لجنة تابعة للقوات المسلحة، وبرعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة، ومتابعة أعمال تطويره أولا بأول.