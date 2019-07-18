شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يكرّم رئيس جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المجلس الأعلى للجامعات في جلسته التي عقدت بجامعة الإسكندرية، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد القمري، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار.

وأعرب «عبدالغفار» عن اعتزازه وتقديره للدكتور ماجد القمري خلال فترة رئاسته لجامعة كفر الشيخ، التي قاتل خلالها من أجل الارتقاء بشأن جامعته لتكون في مقدمة الجامعات المصرية من خلال حركة الإنشاءات غير المسبوقة التي شهدتها الجامعة في عهده، والتي تجلت في إنجازات ملموسة بمجال تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

كما أضاف وزير التعليم العالي أن الدكتور ماجد القمري قد ساهم بشكل واضح وملحوظ في تطوير الحياة البحثية والجامعية، ومشاركته الإيجابية في إثراء الحياة الجامعية والأكاديمية وتحقيق العديد من الإنجازات.

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وأشاد عبدالغفار بالتطور الملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية بجامعة كفر الشيخ، ودور الدكتور«القمري» المتميز في الحفاظ على مكانة جامعة كفرالشيخ وتطويرها إلى جانب مشاركته الفاعلة في أنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للجامعات والإسهام في دعم دوره والنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر والارتقاء برسالتها.

وأضاف أن ذلك انعكس بشكل واضح في تقدم الجامعة، وتحسين ترتيبها على المستويين العربي والدولي طبقًا لأحدث تصنيف للجامعات العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور ماجد القمري عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات كافة واعتزازه بذلك التكريم.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ شهدت خلال فترة رئاسة الأستاذ الدكتور ماجد القمري، تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية وكذلك في مجال الخدمة الصحية المقدمة بمستشفيات الجامعة، وهو ما انعكس بشكل واضح في تقدم الجامعة بخطوات ناجحة في مجال الجودة والاعتماد، وتحسين ترتيبها على المستويين العربي والدولي، كما شهدت الجامعة انفتاحًا وتميزًا في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية في شتى دول العالم.