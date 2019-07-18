شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعي: 640 مليار جنيه مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعتبر أمنًا قوميًا لأي دولة في العالم.

وأضاف «سعودي»، خلال لقاء تليفزيوني، أن دعم القيادة السياسية للتأمينات الاجتماعية مهم، موضحا أن أول نظام للتأمينات بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 1954، ثم قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتطوير المنظومة بدءًا من عام 1975، وتم الاستمرار على هذا الأمر حتى بداية عام 2014، عبر إجراء تعديلات على النظام الموجود.

وكشف أن صندوق التأمينات لديه مستحقات لدى الخزانة العامة للدولة بنحو 640 مليار جنيه.