شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية طب في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش في شمال سيناء عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للطب في رحاب جامعة العريش.

وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، في بيان، الخميس، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات جاءت خلال اجتماع المجلس بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، وبحضور رؤساء الجامعات.

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ووجّه النادي الشكر إلى لجنة قطاع الدراسات الطبية التي زارت منشآت كلية الطب بجامعة العريش، الأسبوع الماضى، على تقريرها المتميز الذي رفعته للمجلس الأعلى للجامعات.

وطالب النادي بدخول كلية الطب البيطري في جامعة العريش تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، وكليتي الهندسة وطب الأسنان تنسيق العام الدراسي المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في رحاب جامعة الإسكندرية وبحضور رؤساء الجامعات، من بينها جامعة العريش.