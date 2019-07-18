شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أعضاء هيئة التمريض بمستشفى الشيخ زويد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى، وذلك بمنحهم شهادات التقدير، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى.

وأكد مدير عام المستشفى أنه تم تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التمريض خلال الحفل الذي جرى بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، حرصا على دوام التميز والإبداع والارتقاء بمنظومة العمل الصحي.

حضر حفل التكريم كل من سلامة رياش، مفتش التمريض بالإدارة، وحمدان الحمايدة، رئيس التمريض بمستشفى الشيخ زويد، والعاملين بالمستشفى.