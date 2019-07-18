شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استطلاع الآراء حول خطة تدريب مركز سقارة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ورشة عمل ،السبت المقبل، تستمر لمدة أسبوع، في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين والقيادات بالإدارة المحلية.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الورشة تبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التي سيتم تقديمها في مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

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وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائي، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، مشيرا إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى تطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح شعراوي أنه تم توجيه الدعوة لحضور ورشة العمل إلى أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة المضافة للخطة والحقائب المطلوب دراسة إضافتها للخطة وبعض خريجي دورات سقارة ذات الأهمية العالية TOT، وقادة المستقبل، بالإضافة إلى بعض خريجي ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية اسلسكا ودورات البرنامج الرئاسي وممثلين عن بعض الفئات ذات الصلة بمنظومة التدريب وبناء القدرات بالمحافظات مثل مديري الموارد البشرية ومديري ومسئولي التدريب ومديري مراكز التدريب ومديري مراكز المعلومات ومدير وحدات المتغيرات المكانية ومسئولي متابعة المراكز التكنولوجية «إضافة إلى ممثلي وزارة التخطيط» الأمانة الفنية للجنة الإصلاح الإداري واللجان الفرعية المنبثقة منها ذات الصلة ومشروع تطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات «وممثلين عن كل قطاعات العمل بوزارة التنمية المحلية ومركز تدريب سقارة وفريق تنظيم وتوثيق الورشة وذلك لعرض كل الآراء في مختلف التخصصات لتنمية التفكير الابتكاري في مجال تدريب العاملين بالمحليات.

وأضاف الوزير أنه تم تحديد موعد الاختبارات القبلية التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي الحالي والتي سيتم تنفيذها على مدار أسبوعين بدءًا من يوم السبت 17/8/2019 حتى يوم الخميس 29/8/2019 بإجمالي عدد 2160 متدربًا من العاملين في الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.