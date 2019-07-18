شكرا لقرائتكم خبر عن «العربى والفيزياء والكيمياء» تتصدر تظلمات طلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محمد كامل والمحافظات- عماد الشاذلى وحمدى جمعة وسعيد نافع وعلى الشوكى ومجدى أبوالعينين ووليد صالح:

شهدت مكاتب تظلمات الثانوية العامة فى المحافظات، أمس، لليوم الثالث على التوالى، إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فى مواد (العربى، والكيمياء، والفيزياء).

وتجمع أولياء أمور فى طوابير طويلة أمام مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، لفحص أوراق الإجابة الخاصة بأبنائهم، أملًا فى الحصول على درجات إضافية قبل التقديم للكليات، فى حين أعلنت مديرية التعليم كشوف الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة فى شعبتى العلمى، وشعبة الأدبى.

وفى المنيا، أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم، تقدم 2568 طالبًا بطلبات تظلم من نتائج الامتحانات فى 6 منافذ داخل مدرسة الفريق صفىالدين أبوشناف، إذ تم تسجيلها وإرسالها لكنترول أسيوط، تمهيدًا لتحديد موعد لكل طالب، بحضور ولى أمره، للفحص، فيما قال مصدر بمديرية تعليم كفرالشيخ، إنه تم تقديم 1500 تظلم حتى أمس، جاءت غالبيتها من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، بقصد الحصول على درجات تؤهلهم للحاق بقطار كليات القمة.

واستقبلت 10 منافذ داخل المدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق فى الشرقية، طلبات التظلم لقطاعى المنصورة والإسماعيلية، وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة، إنه تم تزويدها بموظفين من أكفأ العناصر المدربة على استقبال الطلاب وتحديد مواعيد الفحص الخاصة بهم، إذ تم إيداع 5700 طلب خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أنه حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم فتح منافذ جديدة، لسرعة إنهاء الإجراءات.

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وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 109 آلاف طالب عبر الموقع الإلكترونى للعام الجامعى الجديد (2019- 2020).

وقال «عطا»، فى تصريحات أمس، إن الموقع الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، كما أنه متاح على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق داخل الجامعات.

وبدأت اختبارات القدرات 6 يوليو الجارى وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته لكليات «الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية».

كما أعلنت جامعة مطروح بدء فتح موقع التسجيل لجامعة الطفل، خلال الأسبوع المقبل، وأشار الدكتور إبراهيم الصاوى، منسق الجامعة، القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، إلى أن رؤية الجامعة تتمثل فى إعداد أطفال مصر لمواجهة تحديات القرن الـ21، ليصبحوا أدوات لتطوير وتشكيل المجتمع من خلال قدراتهم الإبداعية والابتكارية المتطورة، وإعداد أجيال مؤهلة بالعلم والمعرفة ليكونوا قادة مبدعين، عن طريق تقديم أنشطة علمية وبحثية للطفل بصورة مبتكرة بمشاركة مجتمعية وبمواصفات عالمية.

وأضاف «الصاوى» أن مناهج الجامعة تتمثل فى (ريادة الأعمال، المصريات، الفنون، الطاقة المتجددة، العلوم الإنسانية، الصحة والعلوم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الكهروميكانيكا)، وتستقبل الأطفال من سن 9 سنوات إلى 10 سنوات ونصف السنة على أن يكون هذا سن الطفل اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، منوهًا بأن الأوراق المطلوبة للتسجيل، تتضمن رقم شهادة ميلاد الطفل، والرقم القومى لولى الأمر، والمدرسة المسجل بها، على أن يكون ولى الأمر مسؤولا عن ذهاب وعودة ابنه، ويمكن التسجيل أيضًا عبر الموقع الإلكترونى.

وقال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، إن الملتقى التوظيفى الذى نظّمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والمهنى فى مصر (Tevet Egypt) بالمركز الثقافى الترفيهى، تحت رعاية المحافظ، اللواء عادل الغضبان، يسعى لتوفير 4 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات، خاصة التعليم الفنى، مؤكدًا أن خريجى التعليم المهنى والفندقى والزراعى والصناعى والتجارى يحظون اليوم بفرص عمل واعدة تليق بهم، بالتعاون مع 55 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص فى المحافظة والمحافظات المجاورة، إذ تقدم فرص عمل فى مجال الملابس والفندقة والبتروكيماويات والزراعة والإنتاج الحيوانى والأغذية والمقاولات والمنتجات الكهربية والحديد والصلب والشحن والتفريغ.