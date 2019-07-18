شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يدعو للتكاتف لوضع مصر على خريطة السياحة الصحية.. ومحمد صبحي: لدينا كل المقومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المؤتمر التحضيري الثاني للسياحة الصحية، الذي عقد بالقاهرة، لبحث الاستعداد للمؤتمر الرئيسي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل للسياحة الصحية، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، واللواء علاء عمارة ممثل وزارة الدفاع، والفنان محمد صبحي وكوكبه من الإعلاميين والصحفيين.

وقال اللواء خالد فودة، بحسب بيان، الخميس، إن المؤتمر يهدف إلى تنشيط السياحة العلاجية بجميع أنواعها لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية على العالم بمصر عامة وبمحافظة جنوب سيناء خاصة التي تحتوي على أهم مناطق السياحة العلاجية على مستوي العالم.

وأضاف المحافظ أن مصر تمتلك قدرات هائلة في السياحة العلاجية سواء أماكن طبيعية في كل أنحاء جنوب سيناء مثل سانت كاترين وطور سيناء وعيون موسي بالإضافة إلى الجو الذي تمتاز به جنوب سيناء.

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وشدّد فودة على ضرورة تكاتف كل الجهات لوضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية وذلك لاحتوائها على أهم مناطق الاستسقاء على مستوى العالم.

من جانبه أشار الفنان محمد صبحي أن مصر حباها الله بكل الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح أكبر الدول في السياحة العلاجية وخاصة بها مناطق تعد من أفضل المناطق على مستوي العالم مثل حمامات موسي بالإضافة إلى المياه الكبريتية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

وطالب صبحي بإطلاق يد القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع السياحة العلاجية وذلك لقدرتهم على الترويج إقامة مناطق سياحية علاجية تنافس دول العالم مطالبا كل وسائل الإعلام بالترويج للمؤتمر والاهتمام للترويج وتوضيح المناطق الهائلة التي تحويها محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة.

وأضاف الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك 1346 موقع استشفائي إذا تم استغلالها ستحقق دخل 10 مليار سنويا تساعد في التنمية من خلال بناء مجتمعات سياحية وعمرانية وهناك بصدد إصدار قانون يخصص السياحة العلاجية من مجلس النواب بعد الانتهاء من بنود القانون وذلك تيسيرا لتنشيط السياحة العلاجية بمصر.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن مصر لديها قدرات فائقة في السياحة العلاجية إذا تم استغلالها بالصورة الأمثل لأن مصر عندها مقومات ومواقع.