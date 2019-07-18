شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: مصر قدمت تسهيلات كبيرة للإخوة الجزائريين سواء في الانتقالات أو الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبة الحالي، كما أن اللقاء كان وديًا ومثمرًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

Advertisements

وأضاف «راضي» أن الرئيس الجزائري المؤقت وجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بصفة شخصية على ما لاقاه المشجعون الجزائريون من ترحيب وكرم ضيافة لمن جاء إلى مصر لحضور مباريات منتخب الجزائر ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، وكذلك شكره على التسهيلات الكبيرة التي قامت بها مصر للإخوة الجزائريين من أجل تسهيل حضورهم لمشاهدة المباراة النهائية غدا.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر قدمت تسهيلات كبيرة للإخوة الجزائريين، سواء في الانتقالات أو الإقامة، وكذلك في سرعة منحهم التأشيرات، مضيفًا: «في اليومين اللي فاتوا فقط سفارة مصر بالجزائر منحت أكثر من 10 آلاف تأشيرة بشكل سريع وسلس للإخوة الجزائريين للمشاركة غدا في المباراة النهائية».

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيجيريا، مساء الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري خصمه السنغالي، مساء غد الجمعة، في نهائي كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر.