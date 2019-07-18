شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير عن حملة تنظيف المقابر من السحر الأسود: الشعوذة تمسّ صحيح الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، بقيام منطقة القناطر بحملة لتنظيف المقابر من السحر الأسود، موضحة أن السحر والشعوذة يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، حيث يخرج الإنسان الذي يقوم به من دائرة الإيمان، وذلك خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN».

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وأضافت «نصير» أنها تندهش كثيرًا من المجتمع المصري الذي يجيد التعامل مع الإلكترونيات ثم مرة أخرى الانحدار خاصة في ممارسة السحر والشعوذة الذي كان موجودًا في العصور الوسطى، وهو ما ترفضه العقيدة الصحيحة، موضحة أنه من يقوم بهذا النوع من الأعمال قد يمس عقيدته كون من جاء بساحر أو من هذه الأمور تقدح في عقيدة المسلم والإنسان.

وتابعت: «مازلنا نترك الشياطين تلعب بعقول الناس ولكن يجب مواجتهها لأنها لا تتفق مع صحيح الدين ولا تتسق مع العقيدة السليمة دي أعمال شيطانية تفسد عقيدة الإنسان، ومن يعتقد بهذه الأشياء هو اعتقاد فاسد وهذه من ألاعيب الشيطان الذي يقع فيها الجهلة».

واستشهدت عضو مجلس النواب: «عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سالت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)».