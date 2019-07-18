شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن «يوم السوشيال ميديا» المصري؟.. نائب رئيس البعثة الأمريكية تشيد باليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل سيطرة السوشيال ميديا على مراكز القوة بالعالم، سعت السفارة الأمريكية في مصر إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وترك بصمتها، وهو ما دفعها إلى المشاركة للمرة الأولى بإطلاق «يوم وسائل التواصل الاجتماعي»، بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية، مانحين الفرصة لأبرز 100 «إنفلونسرز» من أجل نثر تجاربهم وخبراتهم الشخصية.

فقالت دورثي شيا، نائب رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة، بختام ثلاثة أيام «السوشيال ميديا»: «أدرك أنكم كنتم تتحدثون عن إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية هذا المنتدى، وأعتقد أننا جميعا اكتسبنا معرفة قوية بهذه الإمكانات، وآمل أن يكون كل فرد قد حصل على صورة واضحة حول كيف يمكن لكل فرد أن يقدم مساهمات ذات مغزى في مجال الإنترنت».

ولفتت «شيا» إلى أن القيمة الحقيقية وراء هذا التجمع الاجتماعي، من وجهة نظرها، هو التعرّف على أفضل الطرق للتواصل مع الأشخاص، عن طريق سلاح السوشيال ميديا، بهدف تبادل الأفكار من أجل تحسين المجتمعات. لافتة إلى أن التغيّرات التكنولوجية تسببت على مدار سنوات في إحداث تحوّلات طفرية بالمجال الاقتصادي، موضّحة أنه بالابتكار والتغيّرات التكنولوجية يمكن تحقيق الأمن الاجتماعي والعائلي.

وعن أسباب إطلاقها للحدث، قالت: «منذ وصولي إلى مصر قبل عامين، أعجبت بإبداع الشعب المصري، وأثناء إقامتي في «أم الدنيا» تعرفت قليلاً على مجتمع مصر الكبير والمتنوع، وأثناء السفر في جميع أنحاء البلاد، قابلت مئات الأشخاص الذين يعملون لتحسين مجتمعاتهم. فإنني أحب التعرف على العديد من الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات الأخرى التي تسهم كثيرًا في مجتمعك القوي والمرن والعمل معهم».

اختتمت «شيا» كلماتها بتحفيز الحضور على حمل خبرات الـ100 مُتحدث، والبدء في تطبيقها بمجتماعتهم الصغيرة، سواء كانت منازلهم أو أماكن العمل للحصول على أفضل النتائج من «السوشيال ميديا»، مؤكدة أنها ليست الوحيدة التي تدعو إلى التطوير الفكري والاجتماعي بل تسعى السفارة الأمريكية إلى تعزيز العلاقات بين الشعوب.

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حضر الأيام الثلاثة من أجل تقديم خبراتهم، عدد من الفنانين ومشاهير التواصل الاجتماعي، على رأسهم الفنان الشاب يوسف عثمان وحسن جبر، الذي يقّدم نصائح للتغذية عبر السوشيال ميديا، ولاعبة الجودو، ميراكل نصيف والفنان عمرو رمزي ورامز يوسف وآخرون من رواد السوشيال ميديا.

وبسؤال «المصري اليوم» لـ«شيا» حول ما كانت ترى أن السفارة الأمريكية تأخرت بمشاركتها في مثل هذا اليوم، إذ إن السوشيال ميديا برزت أهميتها منذ سنوات، فقالت: «تتطور السوشيال ميديا وسبل حثها للتواصل بين الأفراد وبعضهم يحدث يوميًا، ونحن كمجتمعات اعتدنا على استخدامها لسنوات طويلة، وطالما اكتشفنا ذلك لماذا لا نتشارك خبراتنا وأفضل ما لمسناه من السوشيال ميديا، لدفعنا نحو الاستخدام الأفضل والإيجابي للسوشيال ميديا».

ما هو يوم «السوشيال ميديا» السنوي، ومن وراء الفكرة في مصر؟

يوم «السوشيال ميديا»، فكرة تأسست على يد اثنين من شباب محافظة الإسكندرية، منذ ما يقرب من الـ6 سنوات، وهما زياد طارق، خريج الهندسة تخصص اتصالات، وزوجته دُنيا محمد، وسرعان ما تحوّلت فكرتهما إلى حدث يُعقد بين حوالي 1000 مدينة حول العالم، الهدف الرئيسي من الحدث هو اختيار يوم للاحتفال بوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها، بل ومشاركة المؤثرين لخبراتهم مع الآخرين، خلال يوم واحد سنويًا، حسب ما قاله «طارق» لـ«المصري اليوم».

وعن الطريقة التي حاول من خلالها زياد ودُنيا التطوير من الفكرة، قال: «(سوشيال ميديا داي) هو حدث عالمي، لذا نحن تواصلنا مع الأشخاص المؤسسين للإيفنت الأصلي في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمهم ماشبل (وهي منصة إعلانية وشركة للمنوعات)، وتحمسوا على الفور للفكرة». وأطلق الثنائي مشروعهما لأول مرة في الإسكندرية عام 2013، وحضر حينها ما يقرب من الـ200 شخص. وفي المرة الثانية حاولا تحسين الفكرة بنقلها إلى القاهرة، في الحرم اليوناني بالعام التالي.

أوضح «طارق» أنه تم عقد التجمع الاجتماعي هذا العام، على ثلاثة أيام، منذ الجمعة حتى الأحد الماضي، ومن بين المواضيع التي طُرحت للنقاش، محتوى الفيديو عبر السوشيال ميديا والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، كذلك المسؤولية الاجتماعية للسوشيال ميديا، ودورها في حل المشاكل المُجتمعية، بالإضافة إلى فن الحكي وكيف تطور مع السوشيال ميديا.

أما عن معايير اختيار الثنائي وفريق العمل للمؤثرين الـ100 هذا العام، لفت إلى أنه وقع الاختيار على هؤلاء بناء على تخصصاتهم وبالاتفاق بينهم حول موضوعات اليوم. كما أوضح أن شراكتهما مع السفارة الأمريكية جاءت نتيجة «سوشيال ميديا داي ريتريت» وهو حدث عقده الفريق بالجونة، عامين على التوالي، من هنا اجتمع فريقهم والسفارة عن طريق الصدفة وانتهت بالشراكة. وأنهى كلماته: «نتمنى الفترة المُقبلة أن يكون هناك حضور من الدُول العربية لليوم، والتنويع بين المُتحدثين واستقطاب مُتحدثين من دُول آخرى».