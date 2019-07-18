شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي ومنى الحديدي وأيمن منصور يشاركون في اختيار طلبة قسم «الإذاعة والتليفزيون» بإعلام القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت كلية الإعلام جامعة القاهرة الإعلامية رانيا بدوي لتكون ضمن أعضاء لجنة تقييم واختبار طلبة كلية الإعلام المتقدمين لقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، بأنه قد تم اختيار الإعلامية رانيا بدوي للانضمام لهذه اللجنة لكونها مذيعة تميزت في مجال الإعلام بكافة أنواعه، فإلى جانب تجاربها الناجحة والمتميزة في مجال تقديم البرامج التليفزيونية خاصة السياسية والتوك شو، تعد رانيا بدوي واحدة من أهم الشخصيات الصحفية التي أثرت المجال الإعلامي بكم هائل من الحوارات الصحفية المهمة إن لم تكن الأهم على الإطلاق والتي نشرت خلال العشر سنوات الأخيرة في الصحافة المصرية، وأرّخت لعهود مختلفة من تاريخ مصر، كما أنها أحد من طوروا فن الحوار الصحفي في العديد من الصحف الخاصة.

Advertisements

وأضافت هويدا أن رانيا بدوي تعد رائدة في مجال الإعلام الإلكتروني، حيث تعتبر أول مذيعة مصرية محترفة تنتقل إلى «التليفزيون الإلكتروني» حيث تقدم برنامج «كلام رنوووش» الذي حرصت أن تقدمه وفق كل معايير الاحتراف وليس كما يفعل الشباب الهواة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاحظ المتخصصون في مجال الإعلام أن برنامج «كلام رنوووش» حقق نجاحا ملحوظا رغم قصر عمره الزمني.

وأشارت إلى أن كلية الإعلام قررت أن تولي اهتمامًا خاصًا لتدريس الإعلام الإلكتروني للطلبة داخل الكلية، باعتباره هو مستقبل الإعلام في السنوات القادمة، لذا كان من المهم أن نستعين بخبرة رواد هذا المجال أمثال الإعلامية رانيا بدوي، خاصة أنها خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة وأحد أبناء هذا الصرح المخلصين، وقد تم التوافق على اسمها بإجماع الأساتذة المشرفين على هذه الاختبارات.

يذكر أن قسم الإذاعة والتليفزيون هو أعلى الأقسام بالكلية من حيث التصنيف واشتراطات القبول به، حيث لا يكتفي بحصول الطالب على تقدير مرتفع في العام الأول من الدراسة بكلية الإعلام ولكن لابد من اجتياز طالب كلية الإعلام لاختبارات أخرى يشرف عليها عدد من أساتذة الجامعة إلى جانب عدد من المتخصصين في مجال الإعلام ورموزه، حيث يخضع الطلبة لاختبارات عديدة تتعلق بالمعلومات العامة ومستوى الثقافة ودرجة الإلمام بالمجريات المحيطة ووعيه بأهم القضايا المطروحة على الساحة، وكذلك اختبارات تعكس سمات الشخصية ومدى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وقد ضمت اللجان المسؤولة عن اختبار وتقييم مستوى الطلبة في كل المجالات السابقة كلًا من الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الرأي العام والاتصال السياسي بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور وليد فتح الله، وكيل كلية الإعلام والإعلامية رانيا بدوي والكاتبة أنس الوجود رضوان، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد.