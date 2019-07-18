شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أرملة إبراهيم سعدة أثناء السباحة في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت السيدة نادين نادين روبن بولي، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقا بالساحل الشمالي، الخميس.

وذكرت مصادر مقربة للعائلة أن «السيدة نادين، 65 عاما، وهي من أصل سويسري، تعرضت للغرق أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي».

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وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح وصلها بلاغ في الخامسة والربع مساء بالعثور على جثة غريق على شاطئ إحدى القرى وتم نقل جثمانها إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وقام مفتش الصحة بمطروح بالكشف عليها وكتب تقريره الذي أفاد مبدئيا بأن المتوفاة لقيت مصرعها إثر إصابتها بإسفكسيا الغرق.

وكانت الراحلة في رحلة بأحد فنادق الساحل الشمالي بمطروح.

وأفادت مديرية الصحة بأن جثمان الراحلة لا يزال بثلاجة المستشفى انتظارا لتصريح نيابة مطروح بالدفن بعد الكشف الذي يوقعه مفتش الصحة.