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بالميه والحاجة الساقعة.. هكذا تغلب المواطنون على موجة الحر..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد كاميرا ”الخليج 365” كيف تغلب المواطنون على الموجة الحارة التى تضرب البلاد، حيث من المتوقع أن تنكسر اليوم تلك الموجة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية على ان تواصل انخفاضها بدءا من الغد .

 كانت موجة حارة ضربت البلاد، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد "السوشيال ميديا" أنباء تفيد بوصول درجات الحرارة إلى 44 درجة أو أكثر على محافظة القاهرة، وهو ما نفاه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد.

موجة الحر التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي طبيعية، حسب وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن شهري يوليو وأغسطس من أسخن شهور العام، حيث تشهد البلاد خلالهما موجات حارة.

احدي وسائل الحماية من الحر
احدي وسائل الحماية من الحر

 

احدي وسائل الحماية من الشمس
احدي وسائل الحماية من الشمس

 

احدي وسائل الوقاية من الشمس
احدي وسائل الوقاية من الشمس

 

ارتفاع شديد في الحرارة
ارتفاع شديد في الحرارة

 

ارتفاع شديد في درجات الحرارة (2)
ارتفاع شديد في درجات الحرارة (2)

 

ارتفاع شديد في درجات الحرارة
ارتفاع شديد في درجات الحرارة

 

اساليب الحماية من شدة الحر
اساليب الحماية من شدة الحر

 

الارتفاع الشديد في درجات الحرارة
الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

 

البرنيطة لمواجهة الحر
البرنيطة لمواجهة الحر

 

الجرائد والوقاية من الشمس
الجرائد والوقاية من الشمس

 

الشمسيات لمواجهة الحر
الشمسيات لمواجهة الحر

 

الشمسية احدي طرق الحماية من الحرارة
الشمسية احدي طرق الحماية من الحرارة

 

الشمسية والوقاية من الحرارة
الشمسية والوقاية من الحرارة

 

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الشمسية والوقاية من الحرارة
الشمسية والوقاية من الحرارة

 

الشمسية
الشمسية

 

الكابات والحماية من اشعة الشمس
الكابات والحماية من اشعة الشمس

 

الكرتونة للوقاية من شدة الحرارة
الكرتونة للوقاية من شدة الحرارة

 

تحمل الشمسية للوقاية من الحر
تحمل الشمسية للوقاية من الحر

 

تحمل شمسية للحماية من الحرارة
تحمل شمسية للحماية من الحرارة

 

تحمل شمسيتها للوقاية من الشمس
تحمل شمسيتها للوقاية من الشمس

 

تحمل كرتونة للوقاية من الشمس
تحمل كرتونة للوقاية من الشمس

 

تحمى نفسها من الحرارة
تحمى نفسها من الحرارة

 

تحمي طفلها من الشمس
تحمي طفلها من الشمس

 

تحمي نفسها من الحر
تحمي نفسها من الحر

 

ترتدي قبعة للوقاية من اشعة الشمس
ترتدي قبعة للوقاية من اشعة الشمس

 

يحمل المياة للحماية من العطش
يحمل المياة للحماية من العطش

 

يحمل جرنالا للوقاية من الحر الشديد
يحمل جرنالا للوقاية من الحر الشديد

 

يحمي نفسه من الحرارة
يحمي نفسه من الحرارة

 

يروي عطشه بالعصير
يروي عطشه بالعصير

 

يشرب العصير للحماية من حرارة الجو
يشرب العصير للحماية من حرارة الجو

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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