شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تضامن الجيزة تسلم حجاج الجمعيات ملابس الإحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى مديرية التضامن بمحافظة الجيزة ، اليوم الخميس ، بتسليم حجاج الجمعيات بالمحافظة جوازات السفر والتأشيرات وتذكرة الطيران و الكارنيهات والأساور الخاصة بمكاتب الخدمة الميدانية و غيرها و لبس الإحرام للرجال وإسدال صلاة للسيدات مقدم من المؤسسة القومية لتسير الحج بالوزارة استعدادا لسفر أول أفواج الحج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان التضامن الاجتماعى ، أكدت أن الوزارة بدأت فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية ، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى.