سفيرة مصر بالسنغال: تسهيل إجراءات التأشيرة لحضور المشجعين نهائى أمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت سفيرة مصر فى السنغال نهى خضر أنه تم خلال الفترة الماضية تيسير إجراءات التأشيرة إلى مصر للأشقاء السنغاليين لحضور المباراة النهائية فى ختام بطولة الأمم الإفريقية. كما قامت بتسهيل جميع الإجراءات وضغط العمل حيث قامت السفارة بالعمل على مدار ٢٤ ساعة حيث حرص عدد من المسؤولين على حضور المباراة وتوجهت طائرة خاصة من الرئاسة السنغالية تحمل عدد من الوزراء ومستشارو الرئيس.

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