قتيل ومصابان وسبب مجهول.. تفاصيل جديدة في "جريمة كعابيش" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتهم في اتهام عاطل بقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بمنطقة الهرم، اليوم الخميس.

شهود عيان أفادوا بأنهم فوجئوا باعتداء المتهم على الضحية بسلاح أبيض -دون سبب واضح- وتهديده للأهالي حال محاولتهم السيطرة عليه، مما نتج عنه إصابة اثنين بجروح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بشارع كعابيش بدائرة القسم، فانطلقت قوة من القسم إلى مكان الواقعة.

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معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أثبتت أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تلقى طعنتين في الصدر.

جهود البحث والتحري للرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم توصلت إلى أن المتهم مهتز نفسيا يبلغ من العمر 55 سنة، وأنه أشهر سلاح أبيض من طيات ملابسه، وسدد للضحية طعنتين أسفل الصدر، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المتهم وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة المُعدة له.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.