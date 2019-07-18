محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بناحية العسيرات دائرة مركز شرطة فرشوط. كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين إحدى عائلتين بناحية السمطا دائرة مركز شرطة البلينا. وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تخمد نار الثأر بين 3 عائلات في قنا وسوهاج (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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