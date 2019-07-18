الشرطة تلاحق مروجي الكيف في 3 محافظات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه ضرباتهم الأمنية الناجحة لمروجي المواد المخدرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بمحافظات (الدقهلية - الإسكندرية - مطروح). يأتي ذلك فس إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

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