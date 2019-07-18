بـ"جرينوف وترسانة ذخيرة".. سقوط 4 عناصر إجرامية بأسيوط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد نتائج مأمورية استهدفت عناصر إجرامية بمحافظة أسيوط. وضبطت قوة من مباحث مركز ساحل سليم بأسيوط مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي أربعة أشخاص عليهم قضايا وأحكام جزئية وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة منها 2 رشاش جرينوف وعدد كبير من الطلقات النارية.

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