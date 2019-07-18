النائب العام يوقع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع نظيره الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وقع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، مع المستشار ويليام بار النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن بمقر مكتب النائب العام مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، والذي له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، واهتداءً برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسور التعاون بين البلدين وتأكيداً على الآثار المثمرة للتعاون القضائي، ودعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وإدخال التقنيات الحديثة.

وأضاف البيان أن إبرام تلك المذكرة يعد تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.