محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:
قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إن والدتها توفيت صباح اليوم الخميس، غرقًا بالساحل الشمالي.
وأضافت "نيفين"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجأة قبل غرقها.
وتابعت في أول تصريح بعد وفاة والدتها: "أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإن لله وإن إليه راجعون".
وأكدت "نيفين"، أن جنازة والدتها غدًا الجمعة، بمسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من ابنة إبراهيم سعدة بعد وفاة والدتها غرقًا بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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