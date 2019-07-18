الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن الانعقاد الرابع للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهو ية، بشأن فض الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب اعتبارا من يوم الاثنين 12 ذي القعدة 1440 هجرية الموافق 15 يوليو 2019. وجاء نص القرار كالتالي:

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