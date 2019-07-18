وزير الأوقاف: 60 إمامًا وواعظة يرافقون بعثات الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجود نخبة من الأئمة المتميزين لإرشاد الحجاج قبل سفرهم بجميع الموانئ والمطارات المصرية على مدار الساعة، آخذين بالرأي الأيسر على الناس، بالإضافة إلى نحو ستين إماما وواعظة مرافقين لبعثات الحج لتوفير الرعاية الكاملة للحجاج منذ مغادرتهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم سالمين مأجورين.

وكشف وزير الأوقاف -في بيان اليوم الخميس- عن مشاركة تسع واعظات من الأوقاف يسافرن لأول مرة مصاحبات لبعثات الحج، في تجربة ربما هي الأولى عالميا من نوعها في الدفع بالمرأة واعظة مصاحبة لبعثات الحج.

وأوضح أن الوزارة وزعت عددا من نسخ كتاب التيسير في الحج الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على المسافرين تيسيرا على الحجاج في أداء مناسكهم، وليكون زادا علميا ميسرا للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثات الحج.

كان وزراء الأوقاف والطيران المدني والري قد قاموا اليوم الخميس بتوديع أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في إطار استعدادات الدولة المصرية لتوفير كل ما من شأنه التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم.