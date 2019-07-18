محمد صبحي: إمكانات مصر تؤهلها لأن تصبح من أكبر الدول في السياحة العلاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الفنان محمد صبحي أن مصرحباها الله بكل الإمكانات التي تؤهلها لتصبح أكبر الدول في السياحة العلاجية خاصة بها مناطق تعد من أفضل المناطق على مستوى العالم مثل حمامات موسى، بالإضافة إلى المياه الكبريتية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

وقال صبحي -خلال المؤتمر التحضيري الذي عقدته محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس لبحث الاستعدات للمؤتمر الرئيسي بمدينة شرم الشيخ للسياحة الصحية في الفترة من 5 الى 7 سبتمبر القادم- إنه على كل وسائل الإعلام الترويج للمؤتمر والاهتمام به بشكل كبير لتوضيح المناطق الهائلة التي تحويها محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، مطالبا بإطلاق يد القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع السياحة العلاجية لقدرتهم على الترويج لإقامة مناطق سياحية علاجية.

بدوره، قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المؤتمر يهدف إلى تنشيط السياحة العلاجية بكافة أنواعها لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا، وإن مصر خاصة محافظة جنوب سيناء تضم أهم مناطق السياحة العلاجية على مستوى العالم.

وأضاف أن مصر تمتلك قدرات هائلة في السياحة العلاجية سواء أماكن طبيعية في كل أنحاء جنوب سيناء مثل سانت كاترين والطور وعيون موسى، بالإضافة إلى الجو الذي تمتاز به جنوب سيناء خاصة ومصر بصفة عامة، مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهات لوضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية لاحتوائها على أهم مناطق الاستشفاء على مستوي العالم.