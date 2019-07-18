أخبار مصر | قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف لأداء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى بالسادس من أكتوبر غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف لأداء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى بالسادس من أكتوبر غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف إلى مدينة السادس من أكتوبر غدا لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد الكبرى بالمدينة، حيث يشارك في القافلة قيادات من المجمع وعدد من القيادات الدعوية في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والوعاظ.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد إن القافلة تأتي في إطار الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، والتأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره.

أضاف "عيّاد" أن القافلة المشتركة تستهدف التحذير من آفات النفاق والخيانة وآثارهما السلبية على الأفراد والمجتمعات والدول، والتأكيد على حرمة النفاق والخيانة وما يؤدي إليهما من كذب ومكر وخديعة.

أشار الأمين العام إلى أن أعضاء القافلة يحرصون على التواصل الفعال مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة عقب الخطبة أيضًا بما يوضح يسر وسماحة الدين الإسلامي.