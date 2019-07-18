شكرا لقرائتكم خبر عن 26 يوليو.. افتتاح صالون فني بالأوبرا لمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مني الصياد، مدير عام المعرض التاريخي لقناة السويس، كومسير الصالون الرابع بمناسبة افتتاح قناة السويس، إنه تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، يقيم المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية احتفالية فنية بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس 2019:1869 وذلك بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين بمحافظات مصر (القاهرة – الاسكندرية-المنصورة- الشرقية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس).

وذلك بمشاركة عدد (73) فنان تشكيلي وعدد (60) عمل فني يتراوح بين ( الرسم- التصوير الزيتي –التصوير الفوتوغرافي – الأورجامي /التشكيل بالكرتون – نحت الخرده – ماكيتات ونماذج بحرية وأعمال مجسم – خزف ونحت).

وضيف شرف الصالون ا.د.عبدالسلام عيد (استاذ فن الجداريات بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية ،تهدف الاحتفالية إلى اعادة روح التراث الثقافي والفكري والتاريخي لقناة السويس منذ الافتتاح حتى الآن ومدى التطور التكنولوجي والبحري والاقتصادي والسياسي خلال 150 عام من مشروعات قومية حيوية بالدولة بدأ من قناة السويس الجديدة إلى انشاء الكباري العائمة والانفاق وتطوير المجرى الملاحي والمشاريع الاقتصادية بسيناء والمواني البحرية المصرية ومنطقة شرق قناة السويس.

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-يتخلل الاحتفالية افتتاح معرض قناة السويس شريان الخير يوم 26يوليو2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور كوكبة من الفنانين التشكيلين والمثقفين والإعلاميين والأدباء.

-عرض مجموعة من الافلام الوثائقية والتاريخية الخاصة بقناة السويس.

-كلمة ترحيب من السادة الوزراء .

-تكريم الفنانين التشكيلين المشاركين بالاحتفالية بشهادة تقدير وميداليا تذكارية.

- تستمر الاحتفالية لمده أسبوع من الجمعة 26 يوليو 2019 إلى السبت 3 أغسطس 2019

- تدور فكرة الصالون حول استنساخ أعمال الفنانين العالمية الفرنسية والايطالية ممن رسموا ووثقوا تاريخ قناة السويس بالصور واللوحات مثل (اللوحات الخاصه بالحفر والافتتاح والتأميم والقناة الجديدة) بما فيها من العملات التذكارية وطوابع البريد- بوستر دعوة – وثيقة حفر القناة إلى جانب مجموعة من الماكيتات المعمارية للمباني الأثرية ونماذج من الوحدات البحرية كالكراكات والقاطرات والمعديات- إلى جانب اللوحات الابداعية.

ويتم العرض بقاعتي الباب سليم وقاعة أبعاد بمتحف الفن الحديث بدار الاوبرا المصرية.