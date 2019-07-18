شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: زيارة الرئيس الجزائري لمصر الأولى خارجيًا له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى مصر هي أول زيارة خارجية له.

وأشار «راضي»، خلال اتصال هاتفي مع فضائية «ten»، مساء الخميس، إلى أن لقاء الرئيسين كان مثمرًا، حيث وجه الرئيس الجزائري الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما وجده المشجعون الجزائريون الذين حضروا إلى مصر من ترحاب.

ولفت إلى أن السفارة المصرية منحت، خلال الأيام الماضية، نحو 10 آلاف تأشيرة للجزائريين بشكل سلس للحضور إلى مصر وتشجيع منتخبهم في مباراة الغد، منوهًا بأن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.