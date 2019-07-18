شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1360 حالة مرضية خلال قافلة كفر فرسيس في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎أنهت مديرية الصحة بالقليوبية، الخميس، أعمال القافلة الطبية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية.

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وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه جرى توقيع الكشف على 1360 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجراحة ورمد.

وأضاف «الطباخ»، في تصريحات صحفية، أن القافلة تواجدت بالقرية، وشملت 8 تخصصات هي «الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ وأعصاب، والأشعة والتحاليل»، حيث إن القافلة وقعت الكشف على 1360 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات لعمل اللازم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التي تفتقر للخدمات الصحية.‎