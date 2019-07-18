شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تُحيي الليلة الختامية لمولد «سيدي جابر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحيي مديرية أوقاف الإسكندرية، ممثلة في إدارة أوقاف شرق، برئاسة الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم سالم، ومشيخة الطرق الصوفية، الليلة الختامية لمولد الشيخ جابر الأنصارى، مساء اليوم.

وقال الشيخ حاتم أبوبكر إن الإدارة التابع لها المسجد بالتعاون مع إدارة الدعوة في المديرية أنهت الخطة الدعوية للمولد وشملت 6 أمسيات دينية على مدار الأسبوع الماضى منذ السبت بمشاركة محاضر وقارئ ومبتهل يوميًا، على أن يشارك في الليلة الكبيرة بكلمات دينية كل من الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والشيخ عبدالرحمن نصار، مدير المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، وكذا المبتهل المعتمد في الإذاعة والتليفزيون الشيخ محمد عبدالحميد دسوقى جاد.

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وأوضح «عبدالكريم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الطرق الصوفية تشارك في الاحتفال بالمولد من خلال الابتهالات وتنظيم مهرجان شعبى روحانى وكلمات للمريدين للشيخ جابر الأنصاري، والذى يعد أحد أهم المشايخ الذين ينتمون للطرق الصوفية، حيث كان شيخا عالما، ورعا، صالحا، زاهدا، أحبه الناس وكثر أتباعه ومريدوه حتى أن تحول ضريحه إلى مزار يأتي إليه كل الأحباب من كل مكان.

وعن «سيدى جابر الشيخ»، قال مدير أوقاف شرق إن شهرته كانت سببا واضحا في إطلاق اسمه على إحدى أكبر المناطق بمحافظة الإسكندرية، وهي منطقة سيدي جابر، وأصبح مسجده وضريحه من العلامات المباركة بالمنطقة حتى أصبح مولده والليلة الختامية بمثابة مهرجان روحانى صوفى، مشيرا إلى أن اسمه الأصلي، جابر بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد الأنصاري، وكنيته أبو إسحاق، ويتصل نسبه من جهة أبيه بسعد بن عبادة الأنصاري، سيد الخزرج.

وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية، إن 4 طرق صوفية رئيسية ونحو 60 طريقة فرعية تشارك في الاحتفال بالمولد من خلال الابتهالات والمدائح النبوية، مشيرا إلى أن خطة المشيخة لإحياء الليلة الختامية لمولد سيدى جابر الأنصارى هي نفس خطة المرسى أبو العباس.