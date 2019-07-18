شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يودّعون أول أفواج الحجاج في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، رئيس بعثة الحج هذا العام، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية فى مطار القاهرة الدولى، أمس.

وقال «المصرى»، فى تصريحات صحفية، إن المطارات استعدت لتوديع أكثر من 105 آلاف حاج يتم نقلهم على متن شركات الطيران المصرية والسعودية، موجهًا جميع العاملين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوى، وضمان راحة الحجاج فى رحلات الذهاب والعودة خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وقال «عبدالعاطى» إنه تم بذل جهد كبير بين جميع الجهات والوزارات المعنية للخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشيرًا إلى أن جميع أفراد البعثة فى خدمة الحجاج وحل المشاكل التى قد تواجههم.

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وقال «جمعة» إنه تم إيفاد 60 عالمًا من علماء الأزهر الشريف، كما تم - ولأول مرة - إيفاد 9 واعظات لمرافقة بعثات الحج، للتيسير على الحجاج وتقديم التوعية الدينية والرد على أسئلتهم لتجنب الفتاوى غير الصحيحة.

وتُسيّر «مصر للطيران» اليوم 8 رحلات للمدينة المنورة، لنقل ما يقرب من 2000 حاج من حجاج قرعة الجيزة وترانزيت بعض الدول، وتبدأ أولى رحلات جدة من مطار القاهرة الدولى الإثنين المقبل بتسيير 8 رحلات لنقل حجاج قرعة الدقهلية، أما آخر رحلات الذهاب فستكون 5 أغسطس المقبل، أما أولى رحلات العودة فتكون 14 أغسطس وتنتهى الرحلات 5 سبتمبر المقبل.

ومن المخطط أن تنقل «مصر للطيران» أكثر من 74 ألف حاج للأراضى المقدسة، بمعدل 24 ألفًا من حجاج القرعة، و12 ألفًا من حجاج التضامن الاجتماعى، و7 آلاف من حجاج الترانزيت، و10 آلاف و500 من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألفًا من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9 آلاف و500 من حجاج مالى وفلسطين، وتسير الشركة من مطار القاهرة الدولى 351 رحلة جوية، بواقع 206 رحلات لجدة، و145 للمدينة المنورة، بالإضافة لـ20 رحلة من مطار برج العرب لجدة، و8 رحلات من الأقصر، ورحلتين من أسوان، ورحلة من الغردقة.