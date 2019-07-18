شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة بعيون جزائرية.. مدينة لا يغشاها النعاس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنتجت قناة الشروق الجزائرية عدة تقارير مصورة عن العاصمة المصرية القاهرة، التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حرصت خلالها على إظهار الجوانب التاريخية والسياحية للمدينة العتيقة، والعادات الشعبية للمصريين.

في تقرير تحت عنوان «القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس» التقى الزميل الجزائري محمد عمر ملايني، عددًا من المصريين في ميدان التحرير بوسط المدينة وعدد من الشوارع المحيطة، وتحدث مع الساهرين في ليل القاهرة على كورنيش النيل، والذين أكدوا عشق المصريين للسهر والتجول في شوارع المدينة، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية.

Advertisements

وفي تقرير آخر تحت عنوان «مقهى أم كلثوم» بوسط القاهرة، حرص «مليلي» على لقاء مرتادي المقهى من المصريين والخليجيين ومنطقة الشمال الأفريقي، معتبرًا كوكب الشرق هي الجامعة الحقيقية للدول العربية.

وفي تقرير ثالث تحت عنوان "مقهى نجيب محفوظ" التقى "ملايني" بمدير المقهى سمير متري، الذي أكد أن المقهى جرى افتتاحه بعد عام من حصول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ على نوبل في الآداب، والذي اعتبره لاعب كرة قدم سجل في الأدب أجمل أهدافه.

ويخوض المنتخب الجزائري، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، المباراة النهائية أمام السنغال، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.