شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية مجانية لتعليم الكتابة الفلسفية والصحفية بآداب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق السبت المقبل ورشة الكتابة الفلسفية والصحفية التى ينظمها مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب جامعة القاهرة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن الأنشطة التثقيفية والتدريبية الصيفية بالجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الورشة تبدأ بمحاضرة فى الكتابة الفلسفية يوم السبت يقدمهما الدكتور كرم عباس مدرس الفلسفة بكلية الآداب، ويقدم الدكتور سمير محمود الكاتب الصحفى، محاضرة موسعة حول فنون الكتابة الصحفية بالتركيز على فن المقالة الصحفية يوم الأحد، وتقدم الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير مركز الدراسات الفلسفية محاضرة يوم الاثنين حول الكتابة الفلسفية؛ وتختتم الورشة أعمالها بمحاضرة جماعية يشارك فيها المحاضرون الثلاثة لتقييم أعمال وكتابات الطلاب الفلسفية والصحفية وفتح نقاش حولها لاستخلاص الدروس المستفادة.

تجدر الإشارة إلى أن ورش التدريب المجانية قد انطلقت قبل أسابيع، وترعى كلية الآداب عددا من الورش المجانية للطلاب تحت رعاية رئيس الجامعة أهمها ورش تعليم الموسيقى تحت إشراف دكتور كرم عباس وورش العروض والشعر تحت إشراف الدكتور أحمد عمار إضافة لعدد كبير من ورش العمل والنشاطات التى ترعاها إدارة الكلية، ومنها ورشة الكتابة الفلسفية والصحفية الراهنة برعاية سعادة رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب الدكتور أحمد الشربينى ووكلية الكلية لشؤون خدمة المجتمع الدكتور رجاء أحمد على، والدكتور شريف شاهين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.