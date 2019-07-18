"طبعا قادرين نعملها".. أغنية تكشف انجازات الرئيس وحجم المشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طبعا قادرين نعملها"، أغنية جديدة تكشف حجم المشروعات الكبرى التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
وتتضمن الأغنية كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فيها: المصريين أرادوا بجد أن يغيروا الواقع الخاص بهم، وحلمنا كله طيب.. بناء وسلام واستقرار وتنمية ورحمة، والشعب المصرى شعب مختلف وشعب متفرد فهو سند مصر".
كما تضمنت الأغنية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الفعاليات الخاصة بدعم الشباب والمرأة، إلى جانب أظهر الفيديو انخفاض معدلات البطالة، والنجاحات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية للعديد من دول العالم.
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