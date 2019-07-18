شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، المتفوقون فى «الخليج 365».. مروان الأول رياضة «دمج» نابغة فى الرياضة.. ووالده: أتمنى منحة غير مشروطة تراعى ظروفه الصحية.. أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. عبدالرحمن أدهم: أخدت درس فى مادة واحدة.. عبدالله محمد: أسرتى سبب تفوقى.. وهدفى كلية الطب.. محمود بيومى: هدخل هندسة ميكانيكا.. أحمد صلاح: كنت بتابع المباريات.. روان محمد: كتاب المدرسة مهم.. محمد عزت: نفسى أدخل الفنية العسكرية.. وريهام خالد: بحب التمثيل وهدخل اقتصاد وعلوم سياسية.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..





ـ المتفوقون فى «الخليج 365».. مروان الأول رياضة «دمج» نابغة فى الرياضة.. ووالده: أتمنى منحة غير مشروطة تراعى ظروفه الصحية.. أوائل الثانوية يكشفون أسرار التفوق وأحلام المستقبل.. عبدالرحمن أدهم: أخدت درس فى مادة واحدة.. عبدالله محمد: أسرتى سبب تفوقى.. وهدفى كلية الطب.. محمود بيومى: هدخل هندسة ميكانيكا.. أحمد صلاح: كنت بتابع المباريات.. روان محمد: كتاب المدرسة مهم.. محمد عزت: نفسى أدخل الفنية العسكرية.. وريهام خالد: بحب التمثيل وهدخل اقتصاد وعلوم سياسية

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