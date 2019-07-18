أخبار مصر | برلمانية: انتقاد العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: انتقاد العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضافت "درويش"، أن انتقاد منظمة العفو الدولية لقانون الجمعيات الأهلية يؤكد على عدم حيادية هذه المنظمة المشبوهة، وأنها تعادى وتترصد للدولة المصرية.

وأوضحت وكيل اللجنة، إلى انتقاد العفو الدولية للقانون الذي أصدرته بعنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية"، لافتا إلى أن هذ البيان يؤكد على عدم اطلاع المنظمة على هذا القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة.

وأكدت "درويش"، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرة مجلس النواب بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر.