أخبار مصر | علي عبد العال يستقبل رئيسة البرلمان الأوغندي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عبد العال يستقبل رئيسة البرلمان الأوغندي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، Rebecca Alitwala Kadaga رئيس البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس.

واستهل رئيس البرلمان اللقاء بالتأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي، مؤكدًا على حرص مصر في المرحلة الحالية على تدعيم علاقاتها مع أشقائها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، مضيفًا أن القارة الأفريقية غنية بكوادرها البشرية ومواردها الطبيعية، والتي تتيح الاكتفاء الذاتي لأبناء القارة إذا أُحسن استغلالها.

Advertisements

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الدكتور على عبد العال أن هناك آفاق رحبة لتطوير تلك العلاقات، ليس فقط على المستوى البرلماني، وإنما في العديد من المجالات الإستراتيجية الأخرى التي تخدم المصالح الحيوية لكلا البلدين، ومنها مشروعات البنية الأساسية، والأمن الغذائي، والكهرباء، والنقل البحري، وتدريب الكوادر البشرية.

من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الأوغندي عن تقدريها الشديد لحسن الاستقبال والبرنامج المُعد لزيارتها، وأكدت أن أوغندا كدولة تُعوِل كثيرًا على الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي في تحقيق الكثير من أجل أبناء القارة الأفريقية.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أعربت عن تقدير بلادها لكافة أوجه الدعم الذي تقدمه مصر لأوغندا في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية، وأن هذه اللقاءات البرلمانية تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى أنها تمثل رافدًا مهمًا لدعم الجهود المبذولة على المستوى الحكومي بين البلدين.